Elezioni, ecco i candidati di Fratelli d'Italia per la Toscana

Fratelli d'Italia ha reso noti tutti i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Conferma per il deputato uscente Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo nazionale di FdI, capolista in due collegi su tre della Toscana (Massa Carrara-Lucca-Pistoia-Prato e Firenze-Pisa) al proporzionale per la Camera. A Firenze nei collegi uninominali ci sono Angela Sirello e Chiara Mazzei e al Senato Federica Picchi. Capolista nel terzo collegio toscano plurinominale per la Camera (Grosseto-Livorno-Siena-Arezzo-Firenze Valdarno) Chiara La Porta, pratese vicepresidente nazionale di Gioventù Nazionale. Negli altri collegi uninominali della Camera si trovano il vicesindaco di Grosseto Fabrizio Rossi e Riccardo Zucconi su Lucca-Massa Carrara. Nel proporzionale del Senato candidati tra gli altri il senatore uscente Patrizio La Pietra e Daniela Santanché.

Di seguito ecco tutti i nomi del partito di Giorgia Meloni per la Toscana, tra conferme e novità, suddivisi in uninominale e plurinominale rispettivamente alla Camera e al Senato.

Candidati Fratelli d'Italia Toscana

Camera

Candidati Fratelli d'Italia Camera Uninominale

Riccardo Zucconi U03

Fabrizio Rossi U01

Angela Sirello U07

Chiara Mazzei U08

Candidati Fratelli d'Italia Camera Plurinominale

Capolista Giovanni Donzelli P01

Chiara La Porta P01

Alessandro Amorese P01

Irene Gori P01

Capolista Chiara La Porta P02

Fabrizio Rossi P02

Chiara Colosimo P02

Francesco Michelotti P02

Capolista Giovanni Donzelli P03

Chiara La Porta P03

Matteo Bagnoli P03

Giulia Gambini P03

Senato

Candidati Fratelli d'Italia Senato Uninominale

Simona Petrucci U01

Patrizio Giacomo La Pietra U03

Federica Picchi U04

Candidati Fratelli d'Italia Senato Plurinominale

Capolista Patrizio Giacomo La Pietra P01

Daniela Garnero Santanchè P01

Paolo Marcheschi P01

Susanna Donatella Campione P01