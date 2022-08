Ruba portafogli, lo nota un carabiniere libero dal servizio

Un 55enne è stato arrestato per furto a Firenze. L'uomo, di origini algerine e con precedenti, è stato messo in manette in pieno centro, nel piazzale degli Uffizi.

L'intervento è stato eseguito a seguito della segnalazione in Centrale Operativa di un Carabiniere libero dal servizio (in servizio al Centro Cinofili Carabinieri di Firenze) il quale, sentendo le urla di un uomo che stava subendo il furto del portafogli, ha prontamente raggiunto e bloccato il presunto autore del reato.

L'arrestato, trattenuto in camera di sicurezza, sarà giudicato in mattinata con rito direttissimo.