Scuola occupata a Sovigliana, lettera dura della dirigente al sindaco

La questione dell'occupazione abusiva di alcuni locali della scuola di Spicchio-Sovigliana a Vinci è stata affrontata anche dalla dirigente Tamara Blasi in una comunicazione inviata ai genitori di studenti e studentesse.

La documentazione, di cui siamo entrati in possesso, riguarda anche una lettera inviata dalla dirigente scolastica al sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, a vice sindaco, assessore alla scuola e Ufficio Scuola.

"Sono a richiedere formale e comprovata rassicurazione sulla "liberazione" della Scuola primaria Sibilla Aleramo di Spicchio (e nel caso, anche della scuola Secondaria di I°), dall'occupazione abusiva di un ragazzo (...) che da troppo tempo utilizza i locali scolastici come dormitorio.

Appena qualche giorno fa, un impiegato del Comune di Vinci ha informato un mio collaboratore che, anche per le segnalazioni del vicinato che continua a notare le luci accese della palestra e movimenti intorno al plesso scolastico di Spicchio, la scuola primaria era ancora interessata dall'occupazione abusiva e che si era provveduto alla sostituzione di alcune serrature e al blocco interno di alcune porte di emergenza (misura questa che di regola non può essere tollerata, ritenendosi preferibile la soluzione della dotazione di impianti di videosorveglianza).

Sono stata informata, altresì, che gli spazi scolastici versano in uno stato di sporcizia, con evidenti tracce di vomito e di feci; preoccupa poi la riferita circostanza che l'occupante sia stato sorpreso in un'occasione con un coltellino in mano, ponendomi legittimi dubbi in merito ad una riassegnazione responsabile e in sicurezza dei collaboratori scolastici, dei docenti e poi degli alunni".

Oltre alla constatazione dei danni, la dirigenza scolastica chiede che l'amministrazione si faccia carico della pulizia dell'intera area. "Rimetto all'ente locale l'incombenza della sanificazione dei locali scolastici, che non può in alcun modo essere fatta ricadere sulle finanze dell'Istituto, dato che dal primo di luglio ha trasferito il controllo dei locali scolastici all'ente proprietario per lo svolgimento dei centri estivi, consegnando la scuola in perfette condizioni.

Richiedo anche un sopralluogo congiunto, con l'ausilio delle forze di polizia locale, per verificare lo stato e l'effettiva disponibilità della scuola, ai fini dell'adempimento in sicurezza e decoro delle attività scolastiche ormai imminenti, non intendendo, senza certezza sulla sicura agibilità dei locali, rischiare in alcun modo la salute del personale scolastico, che avrebbe ogni ragione di rivalersi nei miei confronti".

Sulla questione è ritornata a parlare anche la Lega di Empoli-Vinci con un comunicato questa mattina.

“Continuano i casi di abusivismo negli edifici scolastici di Sovigliana dove solamente nella giornata di ieri sono state individuate tre persone aggirarsi vicino alla scuola media locale mentre in quella elementare lì vicino sono state trovate tracce di un altro occupante notturno. Ma nonostante le denunce fatte e gli interventi delle forze dell’ordine ancora non si hanno interventi concreti da parte dell’amministrazione comunale” dice Andrea Picchielli, coordinatore Lega Empolese Valdelsa, che critica duramente l’amministrazione comunale di Vinci che si trova a risolvere il problema a dieci giorni dall’inizio dei collegi dei docenti in preparazione al nuovo anno scolastico.