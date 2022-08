Lite in centro a Certaldo, FdI: "Emergenza sicurezza"

Quello accaduto il 19 agosto a Certalo (una lite per futili motivi tra un 40enne libico e un 36enne marocchino in piazza Masini) è purtroppo solo l'ultimo di una serie di episodi simili accaduti nell'Empolese Valdelsa, con un unico denominatore comune: i problemi sempre maggiori per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.

Nello specifico, a Certaldo sono dovuti intervenire i carabinieri della compagnia empolese dopo che il marocchino è stato colpito e ferito dal libico, volto noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora al momento. Sul posto la Misericordia di Certaldo che ha trasferito dal centro città il ferito all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Agenti della polizia municipale sotto organico, numero di carabinieri inadeguato per i problemi presenti sul territorio, numero eccessivo di stranieri non integrati che delinquono o che vivono di espedienti; ecco le cause di questa situazione. Un disagio sociale profondo, che preoccupa i cittadini. Una situazione grave, che solo gli amministratori di sinistra sembrano non vedere e che rappresenta plasticamente il risultato degli sbarchi incontrollati a livello nazionale ed il fallimento delle politiche della sinistra. Fratelli d'Italia si batte da tempo per bloccare gli sbarchi dei clandestini ed affinché le dotazioni delle Forze dell'Ordine siano adeguate; nel programma di governo in vista delle prossime elezioni politiche l'aspetto della sicurezza è prioritario. Perché la tranquillità dei cittadini non è un optional.

Federico Pavese, portavoce Fratelli d'italia zona Empolese

Lucia Masini, portavoce Fratelli d'Italia Certaldo

Giampaolo Giannelli, membro assemblea regionale Anci Toscana