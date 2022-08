Trovati 59mila euro non dichiarati in un trolley all'aeroporto

Nell’ambito del contrasto alle violazioni della normativa valutaria, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Pisa in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale dell’Aeroporto “G. Galilei” di Pisa, in collaborazione con il gruppo della Guardia di Finanza di Pisa, hanno rinvenuto denaro contante non dichiarato per un valore complessivo di 59.000 euro.

Il denaro è stato rinvenuto nel bagaglio a mano di una cittadina rumena in uscita dal territorio dello Stato con destinazione Otopeni (Romania).

La passeggera non ha potuto avvalersi della definizione agevolata in quanto l’importo trasportato superava la soglia di 40.000 euro.

I verbalizzanti hanno quindi proceduto al sequestro di 24.500 euro in applicazione alla normativa valutaria prevista dal D.Lgs n. 195 del 19/11/2008.

Fonte: Agenzie Accise, Dogane e Monpoli - Ufficio Stampa