Violentano una turista in un locale e poi diffondono il video su internet: due arresti

Due persone, rispettivamente classe 1988 e classe 1996, sono stati arrestati questo pomeriggio perché accusati di “violenza sessuale di gruppo” e “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” in concorso con altri due indagati. L'arresto, a seguito dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, è stato eseguito dai carabinieri di Scandicci e Impruneta.

I fatti si sarebbero verificati all’interno di un locale di Impruneta nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorso ai danni di una turista canadese. Il filmato della vittima mentre subiva gli atti sessuali, realizzato da uno degli arrestati, sarebbe stato poi diffuso illecitamente ad altri mediante l’applicazione di messaggistica WhatsApp.

L’arresto dei due indagati è stato eseguito in attuazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, su conforme richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano, che ha concordato con le risultanze investigative prodotte dai Carabinieri. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e l’effettiva responsabilità degli indagati sarà vagliata nel corso del successivo processo, non escludendosi ulteriori sviluppi investigativi e probatori anche in loro favore.