I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle ore 16,09 a Seggiano per il crollo interno di una abitazione, due persone anziane coinvolte, uomo di 83 anni e donna non ancora precisata l'età, trasportati a Grosseto in codice 2 uno con elisoccorso Pegaso e uno con la Misericordia di Castel del Piano. Sul posto anche automedica di Castel del Piano, Carabinieri e Vigili del Fuoco.