Elezioni politiche, conferenza donne Pd di Pistoia

Al 25 settembre manca poco più di un mese. In queste settimane, le energie delle dem pistoiesi saranno investite esclusivamente in azioni finalizzate a spiegare che per un’Italia davvero progressista, democratica, europeista, femminista e plurale serve andare a votare e farlo per la formazione politico-culturale di centrosinistra. Mai come questa volta l’appuntamento è con la storia e le dem sono intenzionate a farsi trovare pronte. I presupposti sono chiari: il partito, con parole semplici, dovrà spiegare a tutte e a tutti che la creazione di nuovi diritti (per le donne e non solo), le battaglie ambientali, quelle per un lavoro più giusto ed equo, per i giovani, per un welfare davvero universale e per una società capace di accogliere e non escludere stanno a sinistra. Nell’opinione delle dem, non ci sono alternative e il rischio è di piombare in anni difficilissimi, in un periodo storico in cui non sono ammessi passi indietro.

“Le donne - ha dichiarato Elena Trallori, portavoce della Conferenza delle donne democratiche di Pistoia - non possono e non devono essere incardinate nella società italiana solo come madri come vuole la destra. Non vogliamo famiglie di serie A e famiglie di serie B. Non vogliamo un Paese in cui la visione delle donne è pressoché identica a quella degli Orban di turno, in cui le donne in pochi anni hanno visto cancellarsi libertà e diritti. Servono politiche trasversali in ottica di genere, che tradotto in lingua non politichese significa portare in ogni curva della politica il punto di vista autonomo delle donne. La Conferenza delle democratiche è un grande valore aggiunto per e del PD. Solo in Toscana vede protagoniste migliaia di donne tra iscritte e simpatizzanti e, in alcuni casi, ha rinvigorito una passione politica sopita da lotte intestine che troppo spesso tengono in ostaggio il dibattito.

Questo ci spinge - ha proseguito - a ricordare prima di tutto a noi stesse e poi al partito in generale che non possiamo più sbagliare, non possiamo non dare voce all’astensionismo che, com’è noto, è anche donna. Noi dobbiamo e vogliamo parlare alle donne, principalmente a quelle che non si sentono rappresentate dalla politica, e dire loro che una delle novità di questa campagna elettorale siamo proprio noi, le donne della Conferenza, un organismo politico nato da soli due anni ma già capace di elaborare, discutere, denunciare, contaminare le politiche e i programmi del PD. Avere una donna come leader di partito non significa essere un partito femminista. Sono le donne insieme non una sola donna al comando a fare davvero la differenza. L’Italia e tutti i nostri territori hanno bisogno di politiche universali, non di bandierine. Dal voto del 25 settembre dipenderà il nostro futuro, non possiamo permetterci passi falsi.

Faccio un in bocca al lupo speciale per questa campagna elettorale alle candidate per i collegi che comprendono la provincia di Pistoia: Anna Ascani, Serena Mammini, Anna Graziani e Caterina Bini, quest’ultima una piacevole riconferma che è rappresentante diretta del territorio pistoiese ed è da sempre al nostro fianco.

A nome della Conferenza regionale, oltre ad augurare una buona campagna elettorale a tutti i nostri candidati, faccio un in bocca al lupo speciale a Ylenia Zambito e Roberta Casini, candidate toscane anche loro espressione della Conferenza delle donne. Un abbraccio e un ringraziamento sentito, dovuto e dispiaciuto a Susanna Cenni, Lucia Ciampi, Rosa Maria Di Giorgi e Valeria Fedeli: il loro lavoro con e per la Conferenza è stato importante e strategico, averle avute al nostro fianco è stato importantissimo. Grazie anche a Laura Cantini, che per sua volontà non si è ricandidata, per la disponibilità e il lavoro di questi anni. Buona campagna elettorale, infine, alle riconfermate Caterina Biti e Martina Nardi. Con loro abbiamo già una pagina scritta, fatta di tante battaglie comuni. Buon vento, inoltre, alla nostra segretaria regionale Simona Bonafè che saprà fare sue le istanze della Conferenza e portarle in Parlamento. Grazie, infine, alle donne e agli uomini che, con gli occhi di tigre e tutto il coraggio che serve, si batteranno in tutti i collegi d’Italia per un Paese davvero più giusto. Adesso, maniche tirate su e lavorare, che di strada ce n’è ancora da fare parecchia, il Paese ha bisogno di vivere un futuro di pace e diritti.”

Il segretario provinciale del PD pistoiese Pierluigi Galligani esprime soddisfazione per la parità di genere reale e non fittizia che si è raggiunta in queste candidature, segno che il Partito Democratico è consapevole dell'importanza della rappresentanza di genere.

Fonte: Ufficio Stampa