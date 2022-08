Furti in casa, oro rivenduto a Lucca: 2 arresti

Furti in abitazione in Svizzera, Lucca, San Giuliano Terme e Capannori: in un compro oro venivano rivenduti i preziosi.

Arrestate e messe ai domiciliari due persone dalla polizia di Lucca, per 6 sinti e 2 italiani residenti a Lucca sono state eseguite perquisizioni domiciliari e personali.

Le indagini sono cominciate a settembre 2021, quando la squadra mobile della questura di Lucca ha accertato che un lucchese insospettabile portava una volta a settimana dell'oro da vendere. Data la provenienza sospetta, l'oro è stato sequestrato.

Le indagini hanno mostrato che era provento di furto. L'11 novembre 2021 la banda di nomadi si era recata a Chur, in Svizzera, rubando in una casa vari preziosi tra cui un orologio Omega di valore e 4 orecchini con diamanti. In quella circostanza sono stati arrestati 3 membri dell'attuale gruppo di sospettati, trovati con la refurtiva prima del ritorno in Italia.

Agli arresti domiciliari sono finito un 23enne e un 25enne, mentre nel corso delle perquisizioni, oltre a rinvenire un casco utilizzato dagli stessi nel corso dei furti, a carico di un 22enne, è stato trovato hashish per 78,6 g, suddiviso in 75 dose già confenzionate. Quest'ultimo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e verrà giudicato stamattina con rito direttissimo.