I vigili del Fuoco di Poggibonsi sono intervenuti verso le 12.45 in località Lecchi a causa di un incendio che ha coinvolto un deposito attrezzi. Ad andare in fiamme, per cause ancora da accertare, sono stati i pannelli fotovoltaici posti sopra la tettoia della struttura. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona, impedendo che le fiamme potessero raggiungere la vegetazione circostante.