Marlia, 69enne si ribalta con l'auto e muore

Un 69enne è morto in un incidente a Marlia nella serata di martedì 23 agosto. Francesco Ridolfi, questo il nome della vittima, è uscito fuori strada in via San Donnino, nella frazione del comune di Capannori, provincia di Lucca. Era a bordo della sua Panda quando, dopo una curva, l'auto è uscita dalla carreggiata per motivi ancora da chiarire e si è ribaltata. Ridolfi sarebbe rimasto schiacciato dalla vettura.

A dare l'allarme per l'incidente alcuni autisti di passaggio. La Croce Verde di Ponte a Moriano, i carabinieri e i vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti per i soccorsi ma non c'è stato niente da fare. Ridolfi è morto quasi sul colpo. Ex dipendente della Croce Verde di Lucca, lascia tre figli.