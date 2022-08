Un bagnante è morto oggi mentre era in spiaggia in località Bocca di Serchio, a Vecchiano. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Pisa e l'elisoccorso Pegaso. I sanitari, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Al momento non sono note le generalità della persona. Da quanto appreso a provocare a morte sarebbe stato un malore. Sul posto anche le forze dell'ordine.