Ruba dalla borsa della dottoressa in ospedale, denunciata

Una 63enne è stata denunciata per furto. La polizia l'ha sorpresa mentre rubava dalla borsa di un medico all'ospedale Le Scotte di Siena.

Una radiologa stava svolgendo il proprio turno in reparto quando, alle 10.30 di martedì 23 agosto, ha trovato la donna che rovistava nella sua borsa. La 63enne aveva in mano il portafogli del medico.

Immediatamente la dottoressa ha chiesto alla donna cosa stesse facendo senza ottenere risposta. A quel punto la dottoressa si è rivolta al posto di polizia dell'ospedale. Al poliziotto la 63enne, trovata in possesso di alcune monete, tra le quali un penny, gelosamente custodito dal medico come portafortuna, ha riferito di aver bisogno di soldi per comprare l’acqua.