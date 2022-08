Ruba i soldi delle elemosine in chiesa, il parroco lo scopre e chiama i carabinieri: denunciato

È stato sorpreso dal parroco mentre rubava le elemosine e adesso dovrà rispondere di furto aggravato. È accaduto nella chiesa del Carmine di Foiano della Chiana. L'uomo, un napoletano di 61 anni, sarebbe entrato in chiesa per rubare le elemosine, ma il parroco, accorgendosi di quanto stava accadendo, ha chiamato i carabinieri e l'uomo è stato denunciato. L'ammontare delle elemosine che il 61enne ha cercato di rubare non è stato ancora quantificato.