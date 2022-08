Empoli Fc, il 61% dei lettori non crede nella salvezza

Scaramanzia o sfiducia? Non è dato saperlo, però in questa primissima parte di campionato l'Empoli Fc non sembra essere tra le grazie dei suoi tifosi. O quantomeno di quelli che hanno votato il sondaggio di gonews.it di questa settimana.

Chiedevamo appunto ai lettori-tifosi se avevano fiducia nella permanenza in massima serie sotto la guida di mister Paolo Zanetti e con una rosa rinnovata, com'è di consueto per ogni avvio di stagione azzurra.

Il 61,4% dei lettori ha detto di non essere convinto della salvezza. Un obiettivo alla portata invece per il restante 38,6%. C'è da dire che sono state giocate solo due gare: il debutto in casa dello Spezia, con una sconfitta di misura per 1-0, e l'estenuante braccio di ferro del derby contro la Fiorentina, finito a reti inviolate ma con una strenua difesa azzurra. L'Empoli è finito in 9 giocatori.