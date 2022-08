Frontale tra due auto nel Senese, perde la vita una 47enne

Incidente mortale questo pomeriggio sulla Cassia Nord, nel Comune di Monteroni d'Arbia. Due le auto coinvolte in uno scontro frontale in cui ha perso la vita una donna di 47 anni, alla guida di un'utilitaria. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari per la donna, di origine greca ma residente da tempo nel senese. Ferito in maniera lieve il conducente dell'altra auto coinvolta, trasportato all'ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto, intorno alle 17.45, sono intervenute un'automedica, due ambulanze da Siena e Taverne d'Arbia, i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente.