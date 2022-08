Scuola, mensa e trasporto a Pontedera: iscrizioni aperte

Sono state riaperte, anche per il Comune di Pontedera, le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l'anno scolastico 2022/2023.

La domanda on line per la Mensa sarà disponibile tutto l’anno e il servizio sarà attivato entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta.

Per l’iscrizione al servizio di Trasporto scolastico è necessario inviare una mail a scuola@comune.pontedera.pi.it con la richiesta di attivazione al servizio ed indicare il nome e cognome del minore, l’indirizzo di partenza e/o di scarico, la scuola frequentata e il recapito telefonico (cellulare) per essere contattato.

L’ufficio valuterà se la richiesta potrà essere accolta e, in caso positivo, l’utente verrà contattato per formalizzare la domanda.

Le domande verranno prese in carico in ordine cronologico di arrivo e saranno accolte in base ai posti disponibili sugli scuolabus.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa