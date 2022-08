Twente-Fiorentina, scontri tra tifosi viola e olandesi: ci sono feriti. Centro città interdetto agli italiani

Scontri ieri sera tra tifosi viola e gli hooligans del Twente a Enschede, prima della partita di ritorno del playoff di Conference League tra le due squadre. Da quanto appreso ci sarebbero dei feriti, ma al momento le notizie sono poco chiare. Le autorità locali non hanno reso note le loro condizioni, né quante persone siano rimaste effettivamente ferite. Gli ultrà si sono affrontati a calci e pugni, con lancio di sedie e di bastoni. Distrutti panchine e dehors di ristoranti, e diverse vetrine sono andate in frantumi.

Il sindaco della città olandese ha firmato oggi un'ordinanza per prevenire nuovi incidenti: i tifosi della Fiorentina, la maggior parte dei quali soggiornano nell'Interciyt Hotel, vicino alla stazione, dovranno essere scortati direttamente allo stadio dalla polizia, senza poter passare dal centro della città, che è stato loro interdetto.

I sindaco di Firenze Dario Nardella ha inviato una e-mail al sindaco di Enschede e ha contattato l'ambasciata. Nardella ha espresso un auspicio generale "affinché la trasferta e la partita si svolgano serenamente, senza altri incidenti".

FdI: "Grave vietare l'ingresso al centro ai tifosi di una nazionalità"

“Dalle prime ricostruzioni sembra che molte cose non abbiano funzionato ieri sera a Enschede. Occorre far luce su quanto sia avvenuto, e capire soprattutto se effettivamente centinaia di tifosi olandesi siano andati sotto l'albergo dei fiorentini per provocarli". Lo dichiarano Alessandro Draghi, capogruppo FdI a Palazzo Vecchio, e il consigliere comunale e coordinatore cittadino FdI Jacopo Cellai.

"E' grave che un sindaco dell'Unione Europa vieti indiscriminatamente l'ingresso nel centro cittadino ai tifosi di una nazionalità. Chiediamo al sindaco Dario Nardella di prendere posizione in merito anche in veste di presidente di Eurocity. Schengen non può valere a giorni alterni.

Si tratta di un grave episodio su cui chiediamo anche l'intervento del console onorario dei Paesi Bassi a Firenze per chiarire i fatti"