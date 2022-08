Uomo cade nel torrente Lima, soccorso a Bagni di Lucca

Soccorso questo pomeriggio in località Ponte a Diana, in prossimità del torrente Lima, dove un uomo era caduto nel fiume. Sul posto, nel comune di Bagni di Lucca poco prima delle 16, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca, il 118 e l'elisoccorso. L'uomo, un 49enne, è stato inizialmente assistito da due infermieri del 118 liberi dal servizio, che lo hanno trasportato sul greto del fiume in attesa dei soccorsi. I vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 lo hanno immobilizzato e trasportato nella zona di atterraggio dell'elicottero Pegaso, per il successivo trasporto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa.