Buttati fuori da una discoteca iniziano a prendere a calci bici, cartelli e una macchina: denunciati

Tirano calci a cartelli stradali, biciclette e ad una vettura, rompendo lo specchietto retrovisore dal lato della guida. È accaduto nella notte a Forte dei Marmi. Sul posto, allertati dagli addetti alla sicurezza di alcune discoteche, sono intervenuti gli agenti del Commissariato. I due hanno tentato la fuga, ma sono stati raggiunti proprio dagli addetti alla sicurezza all’arrivo degli agenti, che li hanno poi presi in custodia.

Uno di questi, nel fuggire, è inciampato e cadendo si è rotto gli incisivi superiori: è stato quindi condotto al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia per le cure e refertato con 5 giorni di prognosi prima di essere dimesso.

Da quanto ricostruito i due, probabilmente innervositi dopo essere stati allontanati da una discoteca perchè disturbavano, hanno iniziato a colpire cartelli, bici e auto che trovavano sul loro cammino. I due, diciannovenni nati e residenti a Torino, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato in concorso tra loro.