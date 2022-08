Cade accidentalmente in piscina, muore bimbo di 3 anni nel Livornese

Tragedia nel Livornese dove un bimbo di tre anni è annegato in una piscina dopo una caduta in acqua. La piscina è quella della villa dei nonni del piccolo. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio. Da quanto appreso il piccolo sarebbe finito accidentalmente in acqua. Inutile l'intervento dei soccorsi, immediatamente allertati dai familiari, che hanno solo potuto constatare il decesso del bimbo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La villa si trova tra le province di Livorno e Pisa, sulle prime colline dietro il litorale tirrenico