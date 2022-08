Un turista inglese, 21 anni è precipitato la notte scorsa da piazzale Michelangelo a Firenze. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi. Il giovane, in base a una prima ricostruzione della polizia, era in compagnia di alcuni amici. Si sarebbe sporto dalla balaustra cadendo, forse complice l'alcol, da un'altezza di dieci metri. A dare l'allarme intorno alle 3 gli amici del turista e alcuni passanti.