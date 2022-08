Due giovani di San Miniato sono stati denunciati per furto aggravato in concorso a Pisa. Giovedì 25 agosto verso le 16 una coppia di 23enni della città della Rocca è entrata in un negozio di abbigliamento su corso Italia.

All'interno hanno preso della merce e sono usciti senza pagare. La vigilanza se ne è accorta e ha chiamato la polizia. I due giovani sono stati fermati, portati in ufficio e denunciati.