Incidente in bici a Marsiglia, muore un 38enne di Santa Croce sull'Arno

Un 38enne di Santa Croce sull'Arno, Roberto Duranti, è morto ieri nella città francese di Marsiglia dopo un tragico incidente avvenuto intorno alle ore 9 del mattino. Da quanto appreso l'uomo era in bici in compagnia di un'altra ciclista quando sono stati colpiti da uno scooter per motivi ancora da accertare.

A bordo del mezzo c'era un 27enne, rimasto lievemente ferito. Non è chiaro se il 27enne avesse il tasso alcolemico oltre il consentito: le notizie al riguardo sono ancora incerte.

Duranti è morto sul colpo, la ragazza, invece, sarebbe rimasta gravemente ferita, ma non si hanno maggiori dettagli sulle sue condizioni. I familiari dell'uomo si sarebbero già recati in Francia.