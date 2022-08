Malore in spiaggia per un 79enne, "instancabile" massaggio cardiaco dei bagnini

Soccorso questa mattina a Piombino per un uomo di 79 anni colto da un malore mentre si trovava nella spiaggia di Cala Moresca. Inizialmente soccorso dai bagnini, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la guardia costiera di Piombino, con il successivo trasporto in ospedale in elisoccorso.

Sottolineato dalla guardia costiera come "durante le operazioni di rianimazione messe in atto dai sanitari" sia stato constatato "l'ottimo operato degli assistenti bagnanti, che hanno prestato soccorso all'anziano signore in maniera pronta ed efficace, alternandosi nell'effettuazione del massaggio cardiaco per più di quaranta minuti". Presente in spiaggia una postazione dotata di defribillatore per l'utilizzo in caso di emergenza. Ma in seguito alla diagnosi effettuata dal macchinario, spiega ancora la nota, non c'erano i parametri necessari per l'utilizzo. Così i bagnini, "di loro iniziativa e come da prassi, hanno continuato in maniera instancabile ad effettuare le manovre di primo soccorso, alternandosi fino all’arrivo dei sanitari".

Il 79enne è stato infine trasportato dalla spiaggia al campo sportivo di Salivoli, da dove è stato successivamente trasferito d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso in ospedale.