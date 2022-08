Monsummano in festa: torna la Notte Bianca con musica, mercatini e street food

Si rinnova sabato 27 agosto 2022 l’appuntamento con la Notte Bianca a Monsummano Terme. "Notte Sotto le Stelle - Monsummano in Festa", è l’evento organizzato dal Comune che ha nuovamente affidato l'incarico progettuale ed esecutivo all’Associazione Senza Tempo, e che, con la collaborazione di LCL Comunicazione e Accademia Arte e Spettacolo, ha pianificato il ricco cartellone di spettacoli e altro che animerà la cittadina per tante ore in questa parte conclusiva dell’estate.

Il programma, molto nutrito, è stato suddiviso per aree tematiche (Musica, Street Food, Kids e un Mercatino Artigianato e Vintage) e vedrà coinvolte le principali piazze e strade del centro storico della cittadina.

In Piazza Giuseppe Giusti sarà allestito il palco principale, cuore pulsante della manifestazione, il quale ospiterà dalle ore 19.30 un DJ set di introduzione e, a seguire, un alternarsi di situazioni artistiche dell’Accademia Arte e Spettacolo diretta da Eleonora Di Miele e Luca Ferrante (i quali presenteranno il programma teatrale del Teatro Yves Montand), con un presentatore d’eccezione Alessandro Martini di Televisium. Si esibiranno Blunda, giovane contante emergente, Eleonora Lari e Elemento Umano; non mancheranno coreografie di danza hip-hop e break dance, ballo moderno e latino americano. Alle ore 22.00 ci sarà il momento istituzionale con le autorità sul palco che saluteranno gli intervenuti. Successivamente sarà ospite sul palco la band professionistica Mamalover che conta più di 200 concerti in tutte le piazze d’Italia con un repertorio pop e dance ‘90 e ‘2000, e che negli ultimi anni si è dedicata anche al Reggaeton. Per concludere, spazio al Dj set a cura di Reload conosciutissimo tra i giovani della Valdinievole con Dj e vocalist e tanti gadget per animare la piazza.

Alcune strutture di vendita dello street food saranno presenti nella piazza grande, insieme alle associazioni di volontariato che organizzeranno le cene in strada e al Mercatino Vintage e dell'opere dell’ingegno.

In Piazza Martini dalle ore 19 un warm up Dj set a cura di Gigidex completamente in vinile con musica funk e acid jazz ad accompagnare l’aperitivo.

Dalle ore 21.30 per i nostalgici della musica beat italiana anni ’60 il palco ospiterà il concerto della band Molecole d'amore, conosciutissima in Valdinievole per le sue hit di Battisti, Celentano e tutti i più grandi interpreti di quegli anni.

Dalle ore 23 si potrà ballare grazie alla musica del Remember Concorde, e dall’allestimento curato da un laser show vintage, con gli stessi laser che venivano utilizzati nella discoteca negli anni ’90 perfettamente funzionanti.

Il terzo punto spettacolo si troverà in Via Matteotti dove, già dal pomeriggio, si potrà assistere a spettacoli di mangiafuoco, animazioni per bambini ed esibizioni di zumba. Il tutto con il coinvolgimento delle associazioni sportive di Monsummano Terme che daranno vita a dimostrazioni di street basket e street soccer.

A seguire si esibiranno live i FunQver, una band formata da quattro elementi che animeranno la serata fino alle ore 23.00, poi sarà il momento di ballare grazie al DJ set del gruppo Exist.

In Piazza del Popolo sarà allestita una area gonfiabili, tappeti elastici ed altre attrazioni per far divertire i bambini, i primi ad aver bisogno di tranquillità e normalità. La musica dal vivo sarà presente anche in questa piazza: saranno i Demice ad allietare la serata con il loro infinito repertorio.

La Notte Sotto Le Stelle 2022, nelle intenzioni di chi ha organizzato la manifestazione e dell’amministrazione comunale, sarà l’occasione giusta per tornare a stare insieme, per respirare un po’ di nuova normalità, per sentirsi coccolati e allo stesso tempo sicuri, come hanno sottolineato in sede di presentazione sindaco e vicesindaco del comune di Monsummano Terme.

"Un programma molto vario, quello della "Notte Sotto le Stelle - Monsummano in Festa" – hanno dichiarato Simona De Caro, sindaco di Monsummano Terme e Elena Sinimberghi, vicesindaco con delega al turismo - una notte di cui tutti noi, dai più grandi ai più piccini, sentivamo il bisogno, dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia. Ci riappropriamo della nostra notte, quella da ricordare negli anni, ricca di emozioni forti, risate, musica e divertimento. Un ringraziamento speciale a Don Gianni e alla Parrocchia Maria SS. della Fontenova per aver compreso la necessità di realizzare questo evento per tutta la comunità, nonostante combaci con il primo giorno della settimana di festa della Parrocchia stessa: è quindi per rispetto di questo importante appuntamento religioso che riguarda la comunità che abbiamo deciso di interrompere la musica dalle ore 18.00 alle ore 19.30".

