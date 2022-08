Sorpreso a rubare a Pisa, denunciato 30enne

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 agosto, in piazza Sant'Antonio a Pisa la polizia ha notato un giovane che si sedeva su uno scooter parcheggiato sulla pubblica via e dapprima con l’ausilio di un cacciavite a due punte e poi con un grimaldello riusciva ad aprire e richiudere il vano portaoggetti dello scooter per poi tentare di aprire il bauletto posteriore danneggiandone la serratura ed allontanandosi velocemente. L’uomo veniva bloccato dai poliziotti poco distante, identificato per un pisano 30enne, noto agli operatori per i suoi precedenti plurimi per reati contro il patrimonio; ad un controllo più approfondito veniva anche trovato in possesso di una borsa di marca con ancora l’etichetta di prezzo, della quale non forniva alcuna ricevuta di pagamento. Gli operatori di polizia prendevano contatto con il negozio in questione, ubicato in corso Italia, che confermava di aver subito il furto di una borsa con caratteristiche identiche poco prima. Stante quanto sopra l’uomo, accompagnato in Questura per le formalità di rito, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di ricettazione e di tentato furto aggravato.