Teatro Il Ferruccio, oltre 36mila euro di donazioni da 106 sostenitori

Al momento sono centosei i sostenitori del teatro comunale il Ferruccio di Empoli, che dall’avvio della campagna di raccolta fondi denominata ‘Adotta una zolla’, hanno donato complessivamente 36.708,31 euro. Il dato si riferisce fino al 18 agosto 2022.

Alcuni di loro sono stati già ‘premiati’ per il loro gesto con un attestato di riconoscimento e una spilla, consegnati dalla sindaca e dal presidente del Comitato Amici del teatro il Ferruccio, in una sorta di cerimonia nella sala consiliare al primo piano del palazzo Municipale in via del Papa, 41. Altri lo saranno nelle prossime settimane.

Al rientro dalla pausa estiva, questi momenti conviviali riprenderanno e altri benefattori saranno riconosciuti e ringraziati per aver creduto in quello che prima è stato un grande sogno ma che adesso la sua realizzazione è realtà.

Il teatro il Ferruccio sarà il cuore pulsante del nuovo parco culturale, che sorgerà adagiato sull’Arno, sarà il completamento di una visione di crescita e recupero delle funzioni del centro storico con l’area di piazza Guido Guerra completamente rigenerata.

Avrà una energia nuova, sarà uno spazio inclusivo, polifunzionale, accessibile e sostenibile, crocevia e punto di riferimento per tutti i cittadini dell’Empolese Valdelsa, dove cultura e comunità si prenderanno per mano. Ogni generazione di oggi e di domani potrà godere della bellezza dell’arte nelle sue più svariate forme, regalando di fatto un nuovo servizio a questa città.

Nel mese di settembre sono in cantiere nuove iniziative di promozione e partecipazione attiva sul territorio, mandare avanti la campagna di raccolta fondi e continuare, tutti insieme, a dare forza a questo grande progetto.

Sul sito www.teatrodiempoli.it, nella sezione “Sostieni il teatro”, sono dettagliate le procedure per donare. La campagna in corso si chiama, come noto, "Adotta una zolla": ogni zolla ha un valore simbolico di 45 euro. Con il ricavato della raccolta fondi si contribuirà ai lavori per lo scavo del terreno e per il posizionamento delle fondamenta della struttura. I sostenitori vengono ringraziati con una spilla simbolo della campagna di raccolta fondi e un attestato a ricordo della donazione. Chi donerà almeno 150 euro avrà la possibilità di vedere iscritto il proprio nome (o quello della persona a cui vuol dedicare la donazione) nel pannello dei donatori nell’ingresso principale del Teatro e di accedere alla detrazione del 65% della quota versata attraverso l’istituto dell’Art Bonus.

Per maggiori dettagli e informazioni è possibile cliccare sul sito www.teatrodiempoli.it, inviare una mail all'indirizzo teatro@comune.empoli.fi.it oppure chiamare i numeri 0571 757659, 0571 757820.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa