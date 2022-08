Trovato con la droga e un machete in casa, arrestato 33enne

Arrestato per spaccio in via dei Serragli dai carabinieri di Firenze Pitti, parliamo di un 33enne tunisino. L'uomo è stato beccato durante un controllo mentre usciva di casa con un monopattino, allontanandosi velocemente per le vie del centro.

Rintracciato poco dopo, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. In casa sono stati trovati 48 grammi di hashish e circa 4 grammi di cocaina, oltre a materiale idoneo per confezionare la sostanza stupefacente in dosi e la somma contante di cento euro, in banconote di vario taglio. Trovato in casa anche un machete dalla lama di 30 cm. Dopo gli accertamenti è stato arrestato e questa mattina si terrà il processo per direttissima di convalida dell'arresto.