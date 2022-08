Bestemmia in pubblico alla sagra, multato dai carabinieri

Multato a una sagra a Ferragosto per aver bestemmiato in pubblico. La vicenda accaduta in un piccolo comune della Maremma, Semproniano, è stata raccontata dal quotidiano Il Tirreno. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri nell'ambito della Sagra della Panzanella. Inizialmente era stato redarguito dagli uomini in divisa perché l'epiteto sacrilego sarebbe stato passibile di multa. Invece che scusarsi, l'uomo ha reagito con durezza e 10 giorni dopo è arrivata la sanzione da 200 euro. Nella sanzione oltre alla bestemmia è inclusa l'accusa di stato di manifesta ubriachezza in pubblico. Nell'intervista sul quotidiano, l'uomo spiega che le multe saranno pagate anche se a suo parare le ritiene assurde e pensa che quello segnalato a lui sia "un crimine inesistente".