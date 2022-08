Stefano Russo e Claudio Occhipinti dipingono per il Palio del Cerro 2022

A pochi giorni dal Palio del Cerro sono stati resi noti i nomi degli artisti incaricati di dipingere i Palii del 3 e del 10 settembre prossimi.

Stefano Russo, artista giovane ma di vasta esperienza, maturata in un lavoro ventennale condotto sotto la guida di diversi maestri, tra i quali Luciano Regoli e Maxmilian Ciccone, è il pittore di questa edizione del Palio del Cerro.

Rimanendo sempre fedele alla propria cifra poetica, l’ha poi sviluppata secondo una personalissima linea di ricerca, che lo ha condotto, attraverso esperienze artistiche tra cui la natura morta, la figura rappresentata nei suoi diversi aspetti, e l’astrattismo, a privilegiare il genere del ritratto.

Un “genere” difficile e nobile al tempo stesso, che vanta in Italia una grande tradizione, che dall’arte romana attraversa tutte le fasi storico-artistiche per giungere, oggi – anche attraverso il lavoro di Stefano Russo – a livelli di straordinario realismo, senza rinunciare al tratto di una personale sensibilità lirica. Ha esposto le sue opere in alcune delle maggiori città italiane, tra cui Roma, Venezia e Padova collaborando ad iniziative culturali quali il calendario Gutemberg e L’Arte in Mostra 2018.

Claudio Occhipinti è invece il pittore del Palio dei Ragazzi. Risale al 1981 l’iscrizione all’Accademia Libera d’Arte di Pisa, diretta dal Maestro B. Polacci. Nel 1982-84 frequenta la Scuola del nudo dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. Negli stessi anni frequenta i corsi di disegno, pittura, incisione e cartapesta presso Villa Pacchiani di Santa Croce sull’Arno, condotti da Romano Masoni, Antonio Bobò, Giulio Greco. Dal 1982, insieme al fratello Silvio, fonda il gruppo “Lapisse”, organizzando corsi di disegno, mostre e vari percorsi. Seguono molte altre e significative esperienze come la collaborazione con il CIM della ASL 11 presso la residenza protetta di San Miniato, dove organizza corsi per l’apprendimento del linguaggio figurativo.

Nel rispetto della tradizione, i due pittori saranno a Cerreto Guidi in occasione della presentazione e benedizione dei Palii fissata per Giovedì 1 Settembre alle ore 22,00 , mentre Venerdì 2 Settembre alle ore 10,30 nelle Sostruzioni dei “Ponti Medicei ”, verranno inaugurate le personali dei due artisti visitabili negli orari di apertura della Villa (dal giovedì alla domenica 9,00-13,00 e 15,00-17,00 con apertura straordinaria Domenica 4 Settembre dalle ore 20,00 alle ore 23,00).

