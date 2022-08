Tentano il furto di borse griffate: denunciate a Barberino di Mugello

Uscite da un negozio senza pagare quattro borse griffate da centinaia di euro, hanno provato ad eludere il personale della sicurezza nascondendo gli accessori di abbigliamento sotto le auto nel parcheggio, ma sono scattate le denunce. È successo a Barberino di Mugello dove ieri pomeriggio sono intervenuti i carabinieri denunciando in stato di libertà due donne, di 33 e 25 anni, per l'ipotesi di furto aggravato. Le due, di cui una con precedenti e residenti in provincia di Milano, hanno preso dagli scaffali le borse firmate e si sono allontanate velocemente dal negozio.

Notate dal personale di vigilanza, è partita la segnalazione ai militari. Intervenuti sul posto i carabinieri hanno identificato le due donne recuperando la merce sottratta al negozio, dal valore di circa 800 euro.