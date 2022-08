Bocciofila Scandiccese, Luca Santucci vince la gara intitolata a Filippo Gosi

Alla Bocciofila Scandiccese l’azzurro Luca Santucci vince la gara intitolata all’amico Filippo Gosi. Successo anche per Da Gragnano di Pieve a Nievole. Agli umbri Giulietti-Ercolanetti-Frillici la 62^ Coppa Sbrilli

Luca Santucci, Donatello Da Gragnano e la terna Francesco Giulietti-Marco Ercolanetti-Lorenzo Frillici sono i trionfatori del lungo weekend di sport della Bocciofila Scandiccese, composto da 3 gare nazionali.

Luca Santucci, senese di Monteroni d’Arbia, portacolori della Bocciofila Boville di Roma e atleta di punta della Nazionale Italiana di Raffa, ha vinto sabato 27 il 1° Memorial Filippo Gosi cat. A-B battendo in finale per 12-4 Gabriele Parravicini de Il 45 di Firenze. Per Santucci si è trattato di una gara “del cuore”, essendo affezionato alla società Scandiccese in cui ha militato 7 anni e in particolare proprio all’amico Filippo Gosi, alla cui memoria era intitolata la gara. Si erano fermati in semifinale Nicolò Lambertini della Codognese 88, battuto da Santucci, e Fabio Gazzaniga dell’Affrico, sconfitto 12-11 da Parravicini. Il Memorial Gosi di cat. C-D è andato invece a Donatello Da Gragnano della Bocciofila Pieve a Nievole, che ha sconfitto in finale Diego Zanieri dell’Affrico. Alle due gare, dirette dal sig. Marco Martinelli di Firenze hanno preso parte in totale 189 atleti.

Domenica 28 invece 111 terne si sono contese la 62^ edizione della Coppa Mario Sbrilli, la classicissima dedicata al giovane partigiano, quest’anno diretta dal sig. Raffaele Napolitano. Giulietti, Ercolanetti e Frillici della Bocciofila Sant’Erminio si sono imposti al termine di una giornata intensa, vincendo la finale sulla terna della Bocciofila Pieve a Nievole composta da Matteo Franci, Giacomo Lorenzini e Massimo Matteo. Decisivo è stato il primo parziale di 6-0 per gli umbri, a cui i pistoiesi hanno provato a replicare portandosi presto sul 6-4. Due parziali di 3-0 però hanno messo k.o. la terna toscana e la sfida si è chiusa sul 12-8 in poco meno di un’ora. Al terzo posto si sono classificati i reggiani della Sammartinese Marco Luccarini-Davide Zerbini e Paolo Bolognesi, al quarto invece i beniamini di casa Alessandro Desii, Marco Pieroni e Simone Mocarelli.

A premiare i vincitori sono stati il Presidente della Bocciofila Scandiccese Stefano Iserani Reboli e il Vicepresidente FIB Toscana Paolo Gherardi.

Fonte: Ufficio Stampa