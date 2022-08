Un uomo di 76 anni, residente a Buonconvento, è rimasto ucciso in seguito a un incidente mortale a Montalcino (Siena), lungo la Ss 2 Cassia. Nel tardo pomeriggio infatti l’uomo, che viaggiava su un'auto insieme alla moglie, portata in ospedale in stato di choc, avrebbe perso il controllo della sua auto per cause ancora da definire. A causa dell’incidente il traffico sulla Cassia è stato temporaneamente bloccato.