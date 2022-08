Incidente tra auto e camion a Pontedera, un ferito in codice rosso

Incidente questa mattina intorno alle 11.30 a Pontedera, in via delle Colline per Legoli. Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi, un'auto e un camion. Sul posto i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gli accertamenti sulla dinamica.

Da quanto si apprende una persona, rimasta incastrata nell'auto, ha riportato ferite gravi ad una gamba. Estratto dall'abitacolo l'uomo, cosciente, è stato soccorso dai sanitari e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pontedera in codice rosso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO