Sorpresi dopo il furto in appartamento, due arresti a Firenze

Sorpresi dopo il furto in un appartamento, hanno provato a dileguarsi ma sono stati fermati e arrestati. È successo ieri mattina, domenica 28 agosto a Firenze, in una palazzina di via Cernaia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Firenze Santa Maria Novella, allertati da alcuni condomini che avevano sentito rumori sospetti provenire da uno degli appartamenti. Entrati nello stabile e raggiunta l'abitazione, i militari hanno trovato due soggetti che dopo essere usciti dall'abitazione hanno tentato di allontanarsi facendo finta di nulla.

Bloccati e identificati i due, di 44 e 42 anni georgiani, sono stati trovati in possesso di guanti da lavoro, una carta magnetica deformata di quelle usate per aprire le serrature senza mandate, una torcia elettrica e una collana dorata di bigiotteria. I carabinieri hanno riscontrato che la porta d'ingresso dell'appartamento presentava evidenti segni di effrazione e i due, quando si sarebbero accorti dell'arrivo dei militari, avrebbero abbandonato in casa diversi arnesi da lavoro tra cui 4 cacciaviti, un trapano e due fiamme ossidriche portatili. Parzialmente smurata inoltre una cassaforte, dalla quale erano state prelevate alcune armi antiche, messe in uno zaino e pronte per essere portate via. Infine, come indicato dalla proprietaria di casa, è stato accertato che la collana dorata di bigiotteria, scambiata per un gioiello di valore, era stata asportata dallo stesso appartamento.

Per quanto accertato il 44enne e il 42enne, irregolari e senza fissa dimora sul territorio nazionale, sono stati arrestati per l'ipotesi di reato di furto in abitazione e tradotti in camera di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida prevista per oggi.