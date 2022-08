Cade dalle spallette per salvare l'amica, grave 26enne

Ha provato a salvare un'amica che si era coricata sulle spallette dei lungarni. Ha però perso l'equilibrio e ha fatto una caduta di alcuni metri su una banchina in cemento. Un 26enne di origini brasiliane è rimasto ferito in modo grave a Pisa.

Era in centro storico con un'amica. Quest'ultima, probabilmente dopo un bicchiere di troppo, si è messa sulle spallette e ha rischiato di finire giù. Per salvarla il 26enne, studente in città, è precipitato.

Il giovane è stato soccorso dal 118 e da una pattuglia della polizia: non sarebbe in pericolo di vita.