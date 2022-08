Chiede asilo politico ma è condannato per spaccio, sarà espulso

Nella giornata di sabato 27 agosto scorso, la polizia di Lucca ha accompagnato al CPR di Bari Palese un altro cittadino straniero, di nazionalità gambiana, di 27 anni, al fine della sua espulsione dal territorio nazionale.

Il predetto era detenuto presso la locale casa circondariale in esecuzione di pena emessa a suo carico a seguito di condanna per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Egli era anche stato denunciato per rissa, violenza privata e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che aveva richiesto asilo politico nel nostro Paese, era stato destinatario di un rigetto dell’istanza di protezione internazionale e si trovava pertanto in una situazione di irregolarità sul territorio dello Stato.

A seguito del decreto di espulsione del Prefetto è stato accompagnato al CPR di Bari con Ordine del Questore.