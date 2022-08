Offese a Spalletti, individuati due tifosi della Fiorentina: rischiano il Daspo

Sono due i tifosi della Fiorentina individuati dalla Digos dopo le offese a Luciano Spalletti, tecnico del Napoli. Al termine del match del Franchi è successo un parapiglia tra allenatore e fan viola e due di questi ultimi rischiano Daspo o denuncia, come scrivono i colleghi di Repubblica.

Si tratta di un cinquantenne della Lucchesia, allenatore di calcio giovanile, e di un settantenne di Firenze. Potrebbero scattare provvedimenti: il 70enne rischia Daspo e denuncia per aver lanciato una bottiglia d'acqua. L'altro non rischierebbe accuse penali ma sono partite le pratiche per il Daspo. Ora tocca anche alla Fiorentina, i viola dovranno valutare eventuali violazioni del regolamento d'uso dello stadio.