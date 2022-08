Dopo la Aleramo, la Galilei: entra di nuovo in una scuola a Sovigliana, arrestato

Non c'è pace per le scuole a Vinci. Un 21enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per danneggiamento aggravato alla scuola primaria Galilei di Sovigliana in piazza Garibaldi.

I militari hanno sentito dei forti rumori dalla scuola. Sono scesi dall'auto e hanno notato che era stata divelta la porta dell'uscita di emergenza. I carabinieri, all'interno, hanno udito dei passi. Hanno seguito i rumori e dentro un'aula hanno trovato il 21enne.

Si tratta dello stesso giovane resosi protagonista di episodi simili in un'altra scuola del comune vinciano, ovvero alla Aleramo, per cui era stato denunciato.

Dichiarato in stato di arresto, al termine delle formalità procedurali è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo, previsto nella mattinata odierna, nell’ambito del quale la sua posizione sarà vagliata dall’Autorità Giudiziaria.