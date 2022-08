Ginevra Taddeucci, le medaglie agli Europei parono da Empoli

Le due medaglie conquistate da Ginevra Taddeucci agli Europei romani di nuoto hanno origini lontane. L'allieva di Giovanni Pistelli, presidente e dt del T.N.T. Empoli, è stata assoluta protagonista nelle gare continentali in mare, sulla scia delle nozioni acquisite attraverso quelle disputate in piscina.

L'atleta azzurra, nata a Firenze il 3 maggio 1997 e abitante a Lastra a Signa, ha ottenuto i risultati di maggior prestigio della carriera a largo di Ostia - argento individuale nella 10 km femminile e oro a squadre nella staffetta mista 4x1250 metri insieme all'ex 'empolese' Rachele Bruni, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri - coronando l'incessante lavoro di parecchie stagioni trascorse nell'impianto di viale delle Olimpiadi. Il suo vero esordio nelle competizioni in corsia risale al 2015 ai Criteria giovanili.

In tale occasione stabilì in vasca corta il proprio record sui 400 stile, fermando il cronometro a 4'17"41, a meno di 17 anni. In seguito, l'attuale portacolori delle Fiamme Oro ha nuotato gli 800 stile in 8'36"12 al campionato italiano Open '18.

Ha quindi completato i 50 stile in 30"54, i 100 sl in 1'02"87 e i 200 sl in 2'08"14, ancora agli Italiani '19 e '21, quali primati personali in ciascuna. Ma la trasformazione in fondista a tempo pieno era già avvenuta. Durante questo fantastico 2022, la ragazza lastrigiana ha comunque trovato il modo di sostenere in aprile i 1500 stile ai campionati italiani, guadagnando il bronzo con 16'20"39 e l'oro nella prova sui 5 km, distanza in cui domina a livello nazionale da tre anni.

L'elenco dei podi accumulati nei massimi appuntamenti internazionali in acque aperte è arricchito da diverse vittorie, come nella Fina Marathon 10 km a Parigi lo scorso luglio e in Canada pochi giorni fa. Però la naturalezza di Ginevra Taddeucci non è stata scalfita dal successo. Al termine delle imprese europee, intervistata dalla Rai, ha ringraziato le società toscane per averle consentito una preparazione adeguata, prestando le loro piscine, sottolineando: "La mia era chiusa".

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli