Rifiuti edili abbandonati nelle campagne di Vinci, scovato il responsabile

Non solo le vie più trafficate diventano luoghi di scarico abusivo di rifiuti, come accaduto a San Miniato. Molte persone che inquinano preferiscono piuttosto le zone di campagna poco frequentate, di cui ad esempio il comune di Vinci è ricca.

E infatti negli scorsi giorni lungo via di San Pantaleo, nell'omonima località vicina al cimitero, sono stati trovati dei rifiuti edili speciali abbandonati lungo la strada.

Il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia ha annunciato, come già accaduto in precedenza, che l'amministrazione comunale ha avviato e risolto positivamente un'indagine per risalire al responsabile dell'abbandono. A operare sono stati gli agenti della polizia municipale dell'Unione dei Comuni.

Ecco cosa è accaduto e quali saranno le tappe per la rimozione nei prossimi giorni: "Il soggetto, oltre ad essere stato denunciato, si tratta di un reato penale, dovrà a sue spese ripristinare e ripulire il luogo dell'abbandono. Per tali ragioni, i rifiuti di San Pantaleo non sono stati subito rimossi ed hanno stazionano in quel luogo per diverse settimane. Avevamo buone speranze di individuare l'autore per fargli ripulire tutto. Attualmente quel sito è stato parzialmente ripulito, rimangono ancora dei rifiuti speciali, che saranno rimossi nei prossimi giorni".