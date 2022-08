Un uomo di 91 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone a Pomarance, comune in provincia di Pisa. Secondo una prima ricostruzione il conducente del mezzo stava effettuando una retromarcia e non si sarebbe accorto che in strada dietro di lui ci fosse il 91enne, che è stato qiondi travolto. Il personale del 118 ha provato a rianimare il 91enne ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.