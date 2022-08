Forum sull'Infanzia e Adolescenza a Siena, laboratorio sul contesto di vita

Dal 1° al 4 settembre Siena si confermerà ancora laboratorio di idee e di riflessioni. Vi si terrà infatti il 7° Forum sull’Infanzia e sull’Adolescenza, quest’anno dedicato al contesto ambientale e sociale nel quale si troveranno a “vivere” le nuove generazioni.

L’impegno è quello di rendere questo contesto sempre più rispondente ai bisogni di bambine e bambini, con un’attenzione a tutti gli aspetti che compongono il complesso mosaico della salute: il benessere fisico e la salute mentale; la serena convivenza in società e l’accesso ai diritti sanciti dalla nostra costituzione per tutti.

Parte con questo ambizioso disegno il convegno “Ai bordi del futuro”, che si terrà a Siena presso lo spazio convegni dell’hotel Four Points by Sheraton, patrocinato dall’International Network for Children’s Health, Environment and Safety (INCHES), dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute dell’Infanzia e dell’Adolescenza (PAIDOSS) e dalla Società Italiana Medici Pediatri (SIMPE).

Come ha voluto sottolineare il Presidente del Congresso, Francesco De Luca: «Il titolo del Forum riflette l’obiettivo che ci siamo prefissati: fare incontrare mondi e professionalità diverse, parlare di un futuro che sarà innegabilmente caratterizzato da sfide difficilissime – pensiamo alla crisi climatica e alla questione ambientale, che rappresenteranno il tema di raccordo tra i vari interventi – e che solo un’azione comune e solidale potrà contribuire ad affrontare. Abbiamo coinvolto professionisti provenienti dai più svariati settori, per non limitarci al tradizionale convegno che nasce e si esaurisce nell’ambiente medico, per sottolineare l’importanza di guardare al bambino e all’adolescente nelle sue molteplici dimensioni. Abbiamo anche voluto dare particolare rilievo al ruolo della comunicazione. Scienza e divulgazione seria, come punto di raccordo importante con la società, con uno sguardo rivolto al territorio, che saremo felici di coinvolgere e che già vede presenti alcuni autorevoli esponenti dell’accademia e della società civile senese».

Tantissimi i temi messi sul tappeto, affrontati da grandi esperti della pediatria e non solo: dal rapporto ambiente-salute al ruolo dell’istruzione come strumento di costruzione del futuro; dalla disinformazione su temi che riguardano la salute infantile alle terapie pediatriche emergenti; da questioni di stringente attualità, come Covid ed “epatiti misteriose”, alle irresponsabili proposte di cure antiscientifiche; da orientamento sessuale e identità di genere a questioni relative a specifici campi della salute, come malattie della pelle e della vista. E molto, molto altro ancora.

Ogni sessione fungerà da stimolo per un ampio dibattito con chi avrà il piacere di partecipare, in un clima di proficuo scambio e confronto.

In un periodo “complicato” come quello attuale, in cui ci si interroga costantemente su cosa ci aspetta, ricordarsi, come dice uno dei titoli degli interventi, che “siamo tutti nella stessa barca” e sottolineare l’importanza di tutelare le nuove generazioni, che quel futuro dovranno viverlo, è davvero fondamentale. Un dovere a cui non possiamo sottrarci!