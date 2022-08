Premio Boccaccio, incontro con gli autori vincitori nelle biblioteche

Fervono i preparativi per l’edizione 2022 del Premio Lettarario Giovanni Boccaccio, la cui cerimonia si terrà, come ogni anno, a Certaldo sabato 10 settembre.

In attesa dell’arrivo dei vincitori della 41esima rassegna, il mondo della cultura scalda i motori e – assoluta novità del Premio - propone sul territorio una serie di iniziative collaterali in biblioteca con i Circoli di Lettura di Certaldo, Montaione e Gambassi Terme, dedicati proprio agli autori che verranno premiati.

Ricordiamo che i vincitori della 41esima edizione del Premio Letteriario Boccaccio sono Alessandro Zaccuri per la Letteratura, Lorenzo Cremonesi per il giornalismo e Lucia Goracci per l’Etica della Comunicazione.

Si inizia, dunque, lunedì 5 settembre, alle ore 17, alla Biblioteca comunale Bruno Ciari di Certaldo con un incontro speciale rivolto a tutti i lettori. Martedì 6 settembre, sempre alle 17, l’appuntamento aperto alla comunità è alla Biblioteca comunale "a biscondola" di Montaione. Mentre mercoledì 7 settembre, ore 17, incontro in programma alla Biblioteca comunale di Gambassi Terme.

Il quarto evento è quello di giovedì 8 settembre, alle ore 17,30, alla Biblioteca comunale Bruno Ciari di Certaldo con Reading Book: animazione e letture a cura di Andrea Giuntini e con i circoli di lettura delle biblioteche di Certaldo, Gambassi Terme e Montaione.

Tra le iniziative della rassegna anche la presentazione dei libri con le autrici Marta Morazzoni e Antonella Cilento.

“Questi incontri nelle biblioteche comunali della Valdelsa sono una importante occasione per lettrici e lettori che possono avvicinarsi agli autori del Premio Boccaccio attraverso le loro opere – spiega Simona Dei, presidente dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, promotrice e organizzatrice del Premio - In tal modo, nei successivi appuntamenti che si susseguiranno nel fine settimana del 10 e 11 settembre a Certaldo potranno incontrare e ascoltare il mondo che sta dietro ad ogni libro, dalla voce di chi quelle storie ha scritto, composto, pensato. E quindi sentirsi più protagonisti che spettatori di questa maratona letteraria che da 41 anni si svolge nel paese di Messer Giovanni”.

Per ulteriori informazioni su tutti gli eventi del Premio Letterario Giovanni Boccaccio consultare il sito web dedicato www.premioletterarioboccaccio.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa