Un 91enne è morto in via Colombaia a Pomarance, nel Pisano, travolto da un furgone. Il fatto è accaduto alle 10 di oggi. Sul posto la Misericordia di Pomarance, l'automedica da Castelnuovo e l'elisoccorso Pegaso. L'uomo, residente nel comune geotermico, è morto poco dopo. Pare che il mezzo in manovra in retromarcia abbia investito l'uomo, il conducente non si sarebbe accorto della sua presenza.