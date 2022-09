Escursionista infortunata sulla Montagna Pistoiese, interviene l'elisoccorso

Soccorso questa mattina per un'escursionista infortunata vicino al rifugio Pratorsi, sulla Montagna Pistoiese. Intervenuti sul posto, in località Gavinana nel comune di San Marcello Piteglio, dopo le 10.30 allertati dal 118, i vigili del fuoco di San Marcello Pistoiese che insieme al Soccorso Alpino hanno raggiunto l'infortunata.

I sanitari sul posto, valutando le condizioni sanitarie dell'escursionista, hanno ritenuto idoneo il trasporto in ospedale in elisoccorso. La donna è stata dunque stabilizzata e trasportata dai vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino in una zona adatta al verricellamento, proseguendo poi al trasferimento all'ospedale San Jacopo di Pistoia.