Malore per un 69enne sul Ponte Vecchio, rianimato dalla municipale

Improvvisamente si è accasciato a terra. Si tratta di un turista che nella tarda mattinata di oggi ha avuto un malore su Ponte Vecchio a Firenze. Gli agenti di Polizia Municipale hanno notato l’episodio e sono accorsi a prestare soccorso. L’uomo, americano di 69 anni, improvvisamente ha smesso di respirare. Mentre un agente era in contatto con il 118, l’altro ha eseguito le manovre di rianimazione che hanno consentito al turista di riprendere conoscenza. Dopo qualche minuto, è arrivata l’autoambulanza del 118 che ha portato l’uomo all’ospedale. Sul posto era presente anche la moglie del turista che, in lacrime, ha ringraziato gli agenti della Polizia Municipale e il personale del 118 per l’intervento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa