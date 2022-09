Si fa male col muletto, ferito giovane a Santa Croce

Si è infortunato mentre era al lavoro col muletto. Un giovane di trent'anni è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso.

Il fatto è avvenuto a Santa Croce sull'Arno nel primo pomeriggio di giovedì 1 settembre, verso le 15.30. Il giovane era al lavoro in via San Tommaso, in zona industriale.

Per motivi ancora da chiarire si sarebbe schiacciato un arto col muletto. Sul posto un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno. I sanitari hanno portato il trentenne in ospedale a Careggi.