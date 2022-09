Si fingeva imprenditore fiorentino per truffare, arrestato dalla finanza

Finisce in carcere un uomo ritenuto la mente dietro varie truffe nelle province di Firenze, Livorno, Arezzo, Massa Carrara e Livorno, danneggiando almeno 4 imprenditori per oltre 190mila euro. Obbligo di dimora per altri tre indagati. L'operazione è stata gestita dalla guardia di finanza su richiesta della procura e ordinanza del gip di Firenze.

Dalle indagini è emerso uno schema collaudato nei quali l'arrestato si presentava ai malcapitati come membro di una nota famiglia di imprenditori fiorentini per ottenerne la fiducia. Qui entravano in gioco gli altri indagati per proporre investimenti e iniziative al solo fine di estorcere denaro.